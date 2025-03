Le prodige belge de l'Ajax Mika Godts a un secret : "Ca m'ouvre l'esprit !"

Mika Godts est réputé pour sa technique impressionnante et sa vision du jeu depuis ses débuts chez les pros à l'Ajax. Il a un secret pour y travailler...

Mika Godts (19 ans) vit probablement ce qu'on pourrait appeler la saison de la révélation avec l'Ajax Amsterdam, avec de belles statistiques en Eredivisie comme en Europe (8 buts et 7 assists toutes compétitions confondues).

Le jeune formé à Anderlecht et Genk impressionne par sa technique et sa vision du jeu hors du commun. Pour le premier aspect, il a un exemple : Neymar. "J'ai regardé les vidéos de tous ses gestes techniques durant le confinement. Il n'a pas trois mais trente gestes techniques en réserve pour éliminer un adversaire, je n'ai jamais vu ça", déclare Godts dans le Algemeen Dagblad.

"Les "purs" footballeurs comme lui disparaissent, ils sont de plus en plus forcés à restreindre leur créativité. C'est mon cas aussi mais à l'Ajax, ils jouent un jeu qui me convient", reconnaît l'ailier belge. Concernant sa vision du jeu, par contre, Godts a une autre source d'inspiration : les échecs.

"C'est mon agent qui m'y a initié à mon arrivée à l'Ajax, car il semblerait qu'une légende comme Andrea Pirlo, entre autres, en ait tiré profit durant sa carrière. J'ai trouvé ça intéressant et j'y joue de plus en plus, quelques parties en ligne tous les 2-3 jours", raconte Mika Godts.

Un travail cérébral qui l'aide sur le terrain. "Ca peut paraître un peu tiré par les cheveux mais cela m'ouvre l'esprit. J'ai besoin de cette créativité sur le terrain. J'y vois des parallèles : dans les deux sports, tu crées des ouvertures. Et aux échecs comme sur le terrain, je suis très offensif", conclut l'Ajacide.