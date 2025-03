Mons assure l'essentiel à Stockay, Virton frustré à Rochefort : les résultats de l'après-midi en D1 ACFF

Le weekend de D1 ACFF se poursuivait avec trois matchs sur le coup de 15h. Avec une exclusion dans chacune des rencontres.

Avec le partage entre Tubize-Braine et l'Olympic Charleroi, Mons avait une belle carte à jouer du côté de Stockay. La première mi-temps est équilibrée et n'a pas accouché du moindre but, tout s'est joué à l'heure de jeu.

En même temps qu'Amaury Patris écopait de sa deuxième carte jaune de l'après-midi, les Dragons prenaient l'avantage grâce à Louka Franco. Une avance conservée jusqu'au bout, permettant au RAEC de revenir à un point de Tubize-Braine, à quatre points de la première place de l'Olympic.

Virton muet

Dans l'autre rencontre valant pour le top 6, Virton a dû se contenter d'un match nul à Rochefort. L'Excel confirme ses difficultés en déplacement dans ces Playoffs. Les visiteurs ont pourtant joué plus de vingt minutes en supériorité numérique suite à l'exclusion de Nathan Gosselain, sans parvenir à trouver la faille.

Plus de buts dans la rencontre de Playdowns entre Binche et les U23 du Sporting Charleroi. Les Zébrions ont d'ailleurs donné le ton en ouvrant le score après une minute par leur homme en forme de ces dernières semaines, Raymond Asante.

Mais Binche est revenu au score par Oumar Traoré après un peu plus d'un quart d'heure. Les jeunes Carolos ont repris les devants par Thomas Lutte juste avant la mi-temps, mais les Binchois ont recollé une nouvelle fois dans le second acte, avec le 2-2 signé Sinan Arslan.