La barre des 400 buts pour oublier des doutes du matin même : Romelu Lukaku raconte les maux de tête d'Antonio Conte

Romelu Lukaku a marqué ce week-end son 400e but en carrière. La préparation du match contre l'AC Milan a pourtant été mouvementée.

Ces dernières semaines, Romelu Lukaku a appuyé sur l'accélérateur pour atteindre ce cap symbolique des 400 buts. Avec une répartition comme suit : Anderlecht : 41, Chelsea : 15, West Brom : 17, Everton : 87, Manchester United : 42, Inter : 78, AS Roma : 21, Napoli : 11 et enfin, last but not least, les Diables Rouges : 88.

“400 buts ? C'est beaucoup”, a réagi Lukaku au micro de DAZN. “Mais aujourd'hui, c'est cette victoire contre l'AC Milan qui nous importe surtout". Une victoire qui permet à Naples de revenir à trois points de la première place de l'Inter Milan.

Les doutes de Conte

La préparation pour le match ne s'est toutefois pas déroulée sans accroc. “Nous nous étions préparés d'une certaine manière pour ce match, mais le matin, l'entraîneur a encore changé tous les plans", explique Lukaku.

Antonio Conte l'a fait car Scott McTominay est tombé malade. Il a donc dû modifier le système. “Ce sont des jours que les entraîneurs détestent, car il faut soudainement trouver des solutions. J'ai pris un antidouleur, car j'ai eu un terrible mal de tête”, avoue Conte.

Sergio Conceição a lui aussi été surpris, l'approche des Napolitains a finalement parfaitement fonctionné. De quoi encore croire au titre : “Nous devons continuer à nous battre jusqu'au bout”, conclut Lukaku.