Un argument majeur dans la course au titre ? "Bruges n'a pas ce luxe qu'ont Genk et l'Union Saint-Gilloise"

Les Champions Play-Offs ont commencé le week-end dernier et le top 3 a immédiatement donné le ton. Genk, Bruges et l'Union se sont imposés et se dirigent vers une lutte en trio pour le titre.

Les Champions Play-Offs semblent déjà divisés en deux groupes de trois équipes. Genk, le Club de Bruges et l'Union ont gagné leur premier match et sont bien partis pour se disputer le titre. Cependant, Hein Vanhaezebrouck remarque une différence notable entre les trois leaders, qui pourrait bien faire la différence dans les moments clés. Et c'est... le Club de Bruges qui semble légèrement désavantagé par rapport à ses deux concurrents. Bruges moins bien armé pour le poste d'attaquant de pointe Au Racing Genk, Tolu Arokodare et Oh forment un duo d'attaquants redoutable. "En fait, il n'y a pas de meilleur duo que celui de Genk, c'est clair" a lancé Hein Vanhaezebrouck dans les colonnes du Nieuwsblad. "L'Union s'en approche le plus avec Ivanovic et Promise David. Au Club de Bruges, ils n'ont pas cette chance, car même contre Anderlecht, Nilsson a eu du mal et Jutgla était sur l'aile." Les attaquants semblent donc moins performants en Venise du Nord, mais Roméo Vermant est encore là pour endosser le rôle de joker de luxe. "Il est toujours motivé et a un flair pour les buts. Ce n'est pas surprenant qu'il ait bien suivi le tir de Vanaken", a conclu Vanhaezebrouck.