Et si le Sporting ne s'était pas trompé ? Un ancien Anderlechtois comprend le départ surprise d'Hubert : "Le groupe avait besoin d'être secoué"

Besnik Hasi n'a vécu des débuts faciles avec Anderlecht. Mais Nicolas Frutos comprend la décision du Sporting.

Besnik Hasi n'a pas choisi la facilité en prenant en main une équipe d'Anderlecht en manque de repères juste avant les Playoffs, Anderlecht n'a pas choisi la facilité en rebattant une nouvelle fois les cartes à l'approche du sprint final de la saison. La situation est beaucoup plus sereine au Club de Bruges, cela s'est reflété sur le terrain dimanche.

"Ce fossé entre les deux équipes est très difficile à expliquer. Je pense que, déjà, c’est psychologique, avec un gros avantage pour Bruges et que c’est très difficile à renverser. Tu ne peux renverser cela qu’avec des titres ou des grosses victoires", explique Nicolas Frutos sur le plateau de La Tribune.

Quelqu'un qui connaît la maison pour inverser la tendance

L'ancien attaquant des Mauves reste toutefois convaincu qu'Anderlecht a pris la bonne décision en changeant d'entraîneur de la sorte : "Je pense que oui et que le groupe avait besoin d’être un peu secoué mentalement, poursuit Frutos. Ce premier match donne des outils à Besnik Hasi pour remettre tout le monde à sa place et faire des choix forts".

Reste que le match a montré au coach albanais l'immensité de la tâche face à lui : "On a vu un Anderlecht qui a essayé de jouer 'trop beau' par rapport à la force de son adversaire, sans rien créer. Mais à un moment, il faut gagner. Je pense qu’Hasi a la main et l’expérience pour mettre cette dynamique".

Philippe Albert va en son sens : "S’il gagne la Coupe de Belgique ce sera un bon choix, sinon non. Au niveau de sa compo et tactiquement, beaucoup de choses n’ont pas marché. Mais c’est un gars qui a énormément d’expérience et qui a tout connu dans sa carrière, il va régler les problèmes, j’en suis persuadé. Mais il ne faut pas traîner".