La Pro League milliardaire pour la première...et la dernière fois de son histoire ? "Je prévois une baisse des valeurs marchandes"

La Jupiler Pro League a franchi pour la première fois le cap du milliard d'euros en valeur marchande. Selon l'économiste du sport Trudo Dejonghe, cela n'est pas surprenant : "Les clubs dépensent de plus en plus d'argent, donc les valeurs de marché augmentent naturellement". Mais jusqu'à quand ?

De plus, le championnat belge devient de plus en plus attrayant comme tremplin pour les jeunes talents. Un bon exemple est Promise David de l'Union. L'attaquant est arrivé en Belgique avec une valeur de 300 000 euros et vaut désormais 6 millions. "L'Union sait depuis des années dénicher des attaquants pour une bouchée de pain et les revendre ensuite avec un gros bénéfice", confirme Trudo Dejonghe dans Het Nieuwsblad. "Ce ne sera probablement pas différent pour lui".

En termes de valeurs marchandes individuelles, le Club de Bruges domine. Le top cinq des joueurs les plus bankables de notre compétition est entièrement composé de joueurs Blauw en Zwart, avec Ordóñez (27 millions) et Jashari (25 millions) comme vedettes. Ensemble, ils valent plus que presque chaque effectif complet de notre élite.

Le Racing Genk ne se démarque pas dans les premières places, mais possède sept joueurs dans le top vingt. "Le Club et Genk utilisent depuis des années un modèle couronné de succès : recruter ou former de jeunes joueurs à moindre coût, puis les revendre avec d'importants bénéfices", déclare Dejonghe. "Cela fonctionne, même si le Club a également essayé avec des achats coûteux de joueurs locaux, comme Nilsson et Nielsen, avec moins de succès".

La Pro League va-t-elle bientôt devoir revoir sa copie ?

Anderlecht est le troisième club avec une valeur marchande totale de plus de 100 millions d'euros, principalement grâce à Stroeykens (14 millions) et Dolberg (13 millions). Mais la valeur de certains joueurs a baissé. "C'est normal pour les joueurs plus âgés", explique Dejonghe. "Par exemple, Dendoncker vieillit et a des performances moindres, ce qui fait baisser sa valeur marchande."

Toutes les équipes ne bénéficient pas de l'augmentation des valeurs marchandes. Le Cercle Bruges, quatrième la saison dernière, se bat maintenant pour éviter la relégation et voit la valeur de son effectif baisser considérablement. "Les petits clubs qui performaient mieux que prévu sont souvent immédiatement pillés", remarque Dejonghe. "Le Cercle a perdu Denkey et Lemaréchal, ce qui fait toute la différence."

Cependant, Dejonghe ne s'attend pas à ce que les valeurs marchandes continuent de monter. "En raison de la suppression des Play-offs, je prévois même une baisse", soutient-il. "Les jeunes joueurs viennent en Belgique pour se montrer dans des grands matchs, mais sans les Champions Play-offs, notre compétition perd de son attrait. Cela pourrait avoir un impact négatif sur les valeurs marchandes".