À Gand aussi, l'été sera synonyme de grand ménage : neuf joueurs pourraient quitter les Buffalos en fin de saison !

La Gantoise se prépare à un mercato estival chargé. Certains joueurs semblent prêts à passer un cap dans leur carrière, tandis que d'autres ne répondent pas aux attentes.

La Gantoise joue les Champions Play-Offs pour la première fois depuis plusieurs saisons. Cependant, les ambitions des Buffalos étaient un petit peu plus grandes qu'une qualification étriquée et la direction voudrait changer pas mal de choses dans l'effectif en vue de la saison prochaine.

Comme au Lotto Park d'Anderlecht où treize joueurs pourraient quitter le navire (lire ici), l'été devrait être synonyme de grand ménage à la Ghelamco Arena. Selon Het Laatste Nieuws, jusqu'à neuf joueurs pourraient quitter le club et l'un d'eux est le très apprécié Tsuyoshi Watanabe, qui semble prêt à relever de nouveaux défis. Son prix est estimé à 9 millions d'euros, mais Gand en voudrait un petit peu plus.

Jordan Torunarigha pourrait également partir. Des négociations sont en cours pour un nouveau contrat, mais il n'a pas accepté une première proposition. Archie Brown pourrait s'en aller aussi si une offre d'environ 10 millions d'euros arrive sur la table des dirigeants.

Des cadres et des déceptions : un grand ménage s'annonce à Gand

Omri Gandelman est aussi autorisé à partir, à condition qu'il y ait des candidats prêts à débourser quelques millions d'euros pour lui. On s'attend à ce que Sven Kums prenne sa retraite en tant que professionnel, tandis qu'Andrew Hjulsager se retrouvera aussi sans contrat.

De son côté, Franck Surdez n'a pas convaincu et est autorisé à chercher un nouveau club, rapporte HLN. De même, Hélio Varela semble dans une impasse avec les Buffalos. Momodou Sonko n'a pas encore tout à fait répondu aux attentes et commence généralement sur le banc. La Gantoise ne voudrait pas le vendre, mais son entourage a laissé entendre qu'il devrait jouer davantage.

Enfin, il y a Andri Gudjohnsen. Beaucoup d'attentes entouraient l'avant-centre pour lequel 2,9 millions d'euros ont été payés. Avec quatre buts et deux passes décisives en 41 matchs, il ne laisse pas vraiment une forte impression. Une solution sera probablement envisagée pour l'avant-centre. Et de nouveaux noms viendront sûrement s'ajouter... Arnar Vidarsson et ses collègues ont du pain sur la planche.