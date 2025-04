Des tensions, mais enfin un accord : comment Bruges a prolongé l'un de ses grands talents

Kyriani Sabbe (20 ans) a récemment prolongé son contrat avec le Club Bruges jusqu'en 2028, une décision qui a été conclue après des mois de négociations. Le latéral droit a lui-même accéléré les discussions en se rendant dans le bureau de Dévy Rigaux.

Kyriani Sabbe, qui suscitait de l'intérêt de la part de la France, de l'Italie et de l'Allemagne, a clairement fait savoir qu'il souhaitait rester au Club Bruges malgré cet intérêt, rapporte Het Nieuwsblad.

Les négociations entre Sabbe et le club ont d'abord été au point mort. L'arrière droit n'avait un contrat que jusqu'en 2026, ce qui lui aurait permis de partir gratuitement l'été suivant. Les deux parties souhaitaient initialement continuer ensemble, mais rien ne s'est concrétisé pendant un certain temps. Ce n'est que quelques mois plus tard que les discussions ont repris et ont commencé à porter leurs fruits.

Sabbe, qui joue au Club depuis l'âge de sept ans, est très attaché aux Blauw & Zwart. Mais les négociations ont tout de même été compliquées ces derniers mois.

À l'âge de 20 ans, Sabbe avait surtout besoin de temps de jeu, ce qui était compliqué en raison d'une blessure et de l'émergence de Joaquin Seys. Après la blessure aux ischio-jambiers de Seys, Sabbe a de nouveau eu sa chance en tant que titulaire, mais il espérait plus de temps de jeu après sa percée la saison dernière. Cela a provoqué quelques tensions dans les discussions, mais Sabbe est finalement venu de lui-même vers Rigaux en lui disant qu'il voulait rester au Club Bruges.

Lors des discussions suivantes, le plan sportif du Club de Bruges est devenu un sujet important. Sabbe n'a pas obtenu de temps de jeu garanti, mais il était clair que le club avait confiance en son avenir. Maxim De Cuyper va probablement partir, ce qui laisse de la place à Sabbe pour rivaliser avec Hugo Siquet à la position d'arrière droit.