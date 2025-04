Le moment de décrocher une première victoire avec l'Antwerp ? Ulderink mobilise ses troupes : "La pression sera encore plus forte si nous ne gagnons pas"

l'Antwerp et La Gantoise dos au mur : les deux clubs, à 0/6 en Play-Offs s'affrontent dans un choc capital.

La conférence de presse d'Andries Ulderink, ce vendredi avant la réception de La Gantoise et relayée par Het Laatste Nieuws, prenait des airs de séance de vérité. Les deux clubs sont à la bourre avec 0 points en 2 journées de Champions Play-Offs. "C'est un match très important pour les deux clubs. Si nous ne gagnons pas maintenant, la pression sera encore plus forte." Un aveu rare dans l'univers aseptisé des Play-offs.

Malgré la défaite 2-3 contre le Club de Bruges, Ulderink puise paradoxalement de l'optimisme dans cette performance : "Nous gardons un bon moral grâce à notre deuxième mi-temps face au Club. Dimanche, nous devons réitérer ces intentions." a-t-il avancé.

Le chapitre le plus surprenant de sa conférence concernait Tjaronn Chery, son meneur de jeu. "Nous devons l'utiliser davantage. C'est en partie sa faute, et en partie celle de l'équipe. On ne lui donne pas assez le ballon alors qu'il peut donner le rythme." Des mots qui sonnent comme un appel du pied tactique.

Ulderink a cependant nuancé son analyse : "Tjaronn est un très bon joueur, mais il peut aussi jouer sur les ailes." Une remarque qui en dit long sur les ajustements en cours dans l'effectif anversois, à deux jours d'un match déjà crucial.

Dernier avertissement

Avec la perspective d'un 0/9 qui deviendrait "une catastrophe" selon ses propres termes, l'entraîneur a transformé cette conférence en véritable discours de mobilisation. Reste à savoir si ses joueurs sauront traduire ces mots en actes face à une Gantoise tout aussi acculée.