Une légende d'Anderlecht sort de son silence avant le derby bruxellois : "Les supporters souffrent, et moi aussi"

Paul Van Himst, légende d'Anderlecht observe la situation du club avec inquiétude. L'icône mauve espère que son club saura prendre les bonnes décisions, surtout à l'approche du derby face à l'Union Saint-Gilloise.

Paul Van Himst, l'icône mauve s'inquiète des turbulences à Anderlecht. Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, la légende anderlechtoise n'a pas caché sa préoccupation face aux bouleversements répétés au sein du club.

"Les supporters souffrent, et moi aussi. Pour espérer remporter à nouveau des trophées, nous devons parvenir à former une équipe stable. Et tous ces changements à tous les niveaux du club... Ça doit cesser. Seule la stabilité sauvera Anderlecht." a-t-il martelé.

L'ancien attaquant s'alarme également de la forme physique des joueurs actuels. Sans détour, il dresse un parallèle avec l'Union et le Club de Bruges : "L'an dernier, ils ont perdu le titre lors d'un seul match contre le Club. Pourtant, avec un but de Dolberg contre Genk, tout aurait changé. Ces clubs changent aussi d'entraîneur, mais eux disposent d'une structure solide et de bases saines."

Malgré tout, Van Himst refuse de condamner les siens avant le choc face à l'Union : "S'ils n'avaient pas réagi contre Genk après leur défaite à Bruges, j'aurais enterré leur saison. Pour moi, Anderlecht reste le premier club de Bruxelles. Mais il faut le prouver urgemment."

La Coupe de Belgique, ultime recours ?

Conscient que le titre semble hors de portée, Van Himst mise sur la coupe nationale : "En finale, je ne leur donne pas beaucoup de chances contre le Club, mais sur un match tout est posstible. Un trophée pourrait relancer Anderlecht, qui sait ? À condition d'y ajouter... de la stabilité !"