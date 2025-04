Thorsten Fink ouvre les hostilités avant le choc contre le Club de Bruges

Le KRC Genk se rend dimanche au Jan Breydel pour le match au sommet contre le Club de Bruges. L'entraîneur de Genk, Thorsten Fink, met la pression sur les Blauw en Zwart.

Le KRC Genk a parfaitement entamé ses Play-offs avec 6 points sur 6 face à la Gantoise et Anderlecht. Dimanche, pour la première fois, le club affrontera un autre candidat au titre : le Club de Bruges en déplacement.

Thorsten Fink, l’entraîneur de Genk a immédiatement renvoyé la pression sur les Brugeois. "C’est à eux de gagner pour réduire notre avance de quatre points. D’autant qu’ils jouent à domicile." a-t-il déclaré dans Het Belang van Limburg.

"Ce sont les matchs où, sur le papier on ne s’attend pas à marquer des points. Tout ce qu’on ramène est donc du bonus. Cette pensée doit nous apporter sérénité et confiance, et nous éviter de trop calculer." poursuit l’Allemand.

Un point au stade Jan Breydel serait déjà un bon résultat, surtout au vu des dernières performances de Genk sur cette pelouse. "Mais cela ne signifie pas qu’il faut jouer le nul. Nous avons une jeune équipe qui doit pouvoir se lancer pour la victoire. Jouer sans pression et prendre du plaisir, c’est ce qui fait ressortir le meilleur de ce groupe."

"Bien sûr, il faudra une organisation solide : Bruges est une équipe très forte à domicile. Mais dans les transitions, nous devons oser. Si nous arrivons à leur faire mal, nous pouvons les faire douter." conclut-il, en adressant un avertissement à l’adverse.