Les tensions s'intensifient à Anderlecht : même ce scénario, où Besnik Hasi perdrait rapidement son poste, n'est plus impensable

Anderlecht est à nouveau en crise après trois défaites consécutives pour commencer les Champions Play-Offs. Les quatre prochaines rencontres face à l'Antwerp et La Gantoise seront déterminantes... pour ne pas manquer le football européen.

Un moment remarquable lors de la conférence de presse de Besnik Hasi, la semaine dernière. La question a été posée : son deuxième passage à Anderlecht ne sera-t-il réussi qu'avec une qualification européenne ? Sa réponse était très claire. "C'est sûr. Je n'aurai réussi qu'avec la Coupe d'Europe à la clé."

Seul le sixième n'a aucune chance de se qualifier

Pourquoi est-ce remarquable ? Parce que pour ne pas obtenir de ticket européen en participant aux Champions Play-Offs et à la finale de la Croky Cup, il faut le faire. Comme le Club et Anderlecht joueront la finale de la Coupe et que les Blauw en Zwart finiront dans le top trois, la distribution des billets européens sera modifiée si le RSCA perd cette finale.

Le quatrième obtiendrait une qualification directe pour l'Europe et que le cinquième des Champions Play-Offs jouerait le barrage contre le vainqueur des Europe Play-offs. Seule la sixième place ne donnerait pas de billet. Et pourtant, ce scénario est envisagé au Lotto Park.

Car les performances récentes n'ont pas donné beaucoup d'espoir. La Gantoise et l'Antwerp n'étaient pas encore à leur meilleur niveau, mais ont quand même réussi à se créer des opportunités face aux membres du top 3. Dans deux des trois matchs disputés par Anderlecht jusqu'à présent (contre le Club et l'Union), les Mauves n'ont pas réussi à cadrer un seul tir. L'avenir de Hasi dépend donc des quatre prochains matchs, tous joués avant la finale de Coupe le 4 mai.

20 jours décisifs à Anderlecht

Si Anderlecht peut se mettre à l'abri dans la course à la quatrième place, il disputera sa finale avec un petit peu plus de sérénité. Pour cela, il faudra obtenir au moins 9 points sur 12. Hasi a certes une option dans son contrat pour rester à bord la saison prochaine, mais il pourra également se faire une raison si le résultat final est une cinquième (ou pire, sixième) place et une défaite en finale de Coupe.

La pérennité de la collaboration est aussi incertaine. Les supporters n'ont que peu de confiance dans la manière de jouer de l'entraîneur albanais. Le propriétaire Marc Coucke est critiqué par ces mêmes fans pour son manque d'implication dans le club. La situation est de plus en plus instable.

Le changement d'entraîneur n'a actuellement eu aucun impact. La production offensive n'a pas été améliorée et le système de Hasi avec trois défenseurs centraux est vivement critiqué. Les 20 prochains jours seront décisifs pour la saison d'Anderlecht et pour l'avenir de Besnik Hasi. Qui oserait parier beaucoup d'argent sur une issue positive ?