Un parcours à la Bertaccini ? Le meilleur buteur de D1 ACFF annoncé "officiellement" en Challenger Pro League, il répond

Meilleur buteur de la D1 ACFF avec vingt buts, Léandro Rousseau jouit logiquement de l'intérêt de la plupart des équipes de Challenger Pro League. Cité avec une certaine insistance au Patro Eisden, il entend d'abord finir la saison avec l'Olympic avant de se concentrer sur le futur.

La lutte pour le titre est particulièrement serrée en D1 ACFF. Mené 0-3 à la pause et réduit en infériorité numérique en seconde période, l'Olympic Charleroi s'est offert une belle frayeur face à Virton le week-end dernier, mais a conservé la tête du classement.

Les Dogues comptent toujours deux longueurs d'avance sur Tubize-Braine, où Eden Hazard est devenu le président d'honneur, tandis que le RAEC Mons est désormais relégué à dix longueurs et peut oublier la Challenger Pro League.

Dans l'effectif de l'Olympic Charleroi, d'ailleurs, il y a un joueur qui devrait bien découvrir le monde professionnel la saison prochaine, peu importe le classement final des Dogues. En effet, le meilleur buteur de la série, Léandro Rousseau, est fortement courtisé.

L'avant-centre de 21 ans, passé par les Zebra Élites et Mons, a inscrit vingt buts cette saison et a été "officiellement" envoyé, lundi matin, au Patro Eisden par nos confrères de la presse néerlandophone et par Sudinfo.

Contacté par l'Avenir, Léandro Rousseau a déclaré avoir eu contact avec "la majorité des équipes de Challenger Pro League", sans avoir pris de décision pour l'instant, et a donc réfuté cette information. Il souhaite se concentrer sur sa fin de saison avec l'Olympic, mais il semble assez évident que son avenir ne s'écrira pas en D1 ACFF.