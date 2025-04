🎥 Tielemans le méritait sans doute plus : quand Ousmane Dembélé refuse le titre d'homme du match

Un Parisien élu homme du match ce mardi ? C'est un peu tiré par les cheveux, car le PSG a été battu par Aston Villa.

Qui méritait le titre d'homme du match ? La plupart des observateurs s'accordent à dire qu'il s'agissait soit de Marcus Rashford ou de Youri Tielemans (buteur), ou à tout le moins un joueur d'Aston Villa. Du côté du PSG, Gianluigi Donnarumma a encore sauvé ses couleurs, et aurait peut-être mérité le trophée.

Mais l'UEFA a désigné... Ousmane Dembélé comme son Man of the Match, même si l'ailier n'a pas marqué lui-même (il a cependant régulièrement amené le danger et délivré une passe décisive). Et visiblement, le Français n'est pas convaincu.

Ousmane Dembélé refusing to take the POTM award after the match vs Aston Villa. ūüė≥ pic.twitter.com/B4mdrLWc5W — Soccer Forever (@soccerforeverhq) April 15, 2025

Alors que l'officiel de l'UEFA lui amenait son trophée, Dembélé a en effet ouvertement refusé de le prendre en mains, faisant des signes agacés. Une façon de montrer qu'il n'était pas satisfait de la prestation du PSG, et on le comprend.

"Tu dois être exigeant dans ce genre de match. On s'est crus trop beaux, on a été trop arrogants et on s'est compliqué la tâche", lâchait Dembélé au micro de Canal + après la rencontre avec lucidité. "À 2-1, on a cru qu'on était qualifiés, que c'était fini".

La mine sombre, le Parisien a conclu : "En Ligue des Champions, c'est pas comme ça que ça marche. Tu joues contre des équipes motivées devant leur public. Que ça nous serve de leçon".