La belle promesse de Nicolas Raskin aux supporters du Standard : "J'ai même regardé Dender-Standard..."

Nicolas Raskin le promet depuis qu'il est parti : il reviendra un jour au Standard. L'ancien capitaine des Rouches a refusé de revenir en Belgique sous les couleurs d'un autre club.

Parti en 2023 aux Glasgow Rangers, Nicolas Raskin (24 ans) a gardé un attachement profond au Standard, dont il était capitaine avant son départ. Même alors qu'il évolue actuellement en Ecosse, il garde un oeil sur les rencontres du Matricule 16 et sur sa situation.

"J'ai encore cette attache avec le club et beaucoup de contacts avec les joueurs. Dimanche dernier, j'étais à la maison, j'avais le choix entre quatre matchs et j'ai regardé le déplacement du Standard à Dender", révèle Raskin dans une interview accordée à la RTBF.

Le néo-Diable est formel : il se rappelle "de chaque match" disputé sous les couleurs de son club de coeur. "J'ai eu la chance de marquer dans les matchs les plus chauds pour le Standard, contre Charleroi et Anderlecht", se réjouit-il. Et il espère avoir l'opportunité de le refaire.

En effet, si à 24 ans, un club du subtop voire du top européen semble être la prochaine étape pour Nicolas Raskin, à l'avenir, il n'exclut pas de revenir au Standard. Mieux : il est presque certain qu'il reportera les couleurs des Rouches.

"Quand je suis parti, j'ai refusé plusieurs clubs belges parce que j'avais envie de revenir au Standard et pas ailleurs", affirme-t-il. "C'est un club où j'ai envie de revenir dans le futur".