Les éloges de l'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi, envers Vincent Kompany

Simone Inzaghi a beaucoup de respect pour le Bayern de Vincent Kompany. Ses propos avant et après le match en témoignent.

Le Bayern de Vincent Kompany est éliminé de la Ligue des Champions depuis ce mercredi suite à un match nul (2-2) contre l'Inter qui n'aura pas suffi, les Bavarois s'étant inclinés à l'aller (1-2). Le coach de l'Inter, Simone Inzaghi, est satisfait de la qualification mais le coach italien a également évoqué la prestation du Bayern en conférence de presse d'après-match.

"Il a fallu faire deux grosses rencontres pour venir à bout de cette très belle équipe du Bayern. On a dû se battre pendant 180 minutes, on a dû tout donner," raconte-t-il.

Avant le match, il avait déjà été élogieux à l'encontre du coach belge : "Je le respectais beaucoup en tant que joueur et il prouve qu'il est très intelligent en tant qu'entraîneur également. Il a donné d'excellents principes au Bayern, ils pressent très bien et ont des joueurs talentueux. Nous devrons jouer très bien techniquement pour garder le ballon autant que possible ; demain, ce sera encore plus difficile car ils pressent très bien."

Inzaghi content de son équipe

"J’ai une équipe qui ne baisse jamais les bras, avec des joueurs qui se sentent bien ensemble, qui font des sacrifices les uns pour les autres, c’est la force de ce groupe," explique l’entraîneur avec satisfaction. "Cela fait quatre années qu’on est ensemble, ça n’a pas toujours été simple, mais nous avons une très belle équipe."

Le club italien affrontera le FC Barcelone en demi-finale. C'est donc un défi qui s'annonce compliqué pour les Nerazzurri, mais ils le savent, ils sont capables de venir à bout des Espagnols.