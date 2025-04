Qui dit relégation dit affaires à saisir : ces joueurs du Beerschot auraient bien leur place en D1A

Le Beerschot est mathématiquement relégué. Mais les Rats ont par moments montré de belles choses cette saison, grâce à des joueurs qui ont leur place en Jupiler Pro League : en voici quelques-uns !

Nick Shinton (23 ans)

Pour sa première saison complète en tant que titulaire en Jupiler Pro League, l'ancien talent du Club de Bruges a connu des hauts et des bas. Il a perdu sa place dans ces Relegation Playoffs au profit de Davor Matijas, sans que ça change grand chose en termes de résultats.

Cette mise à l'écart est-elle 100% sportive, ou le Beerschot prépare-t-il la prochaine saison ? L'ancien international U21 a de réelles qualités, et certainement pas moins de potentiel que certains titulaires de D1A ayant révélé leurs qualités un peu sur le tard. Un club pourrait en faire un n°2 de qualité, ou un promu en faire son n°1.

Omar Fayed (21 ans)

Récemment, une rumeur affirmait que le RSC Anderlecht s'intéressait à Omar Fayed. Ce qui est sûr, de toute façon, c'est que le défenseur central égyptien ne goûtera pas à la D1B, puisqu'il n'était que prêté par Fenerbahçe ; et cette saison, il a prouvé avoir le niveau pour la Jupiler Pro League.

Solide et dur sur l'homme, mais aussi très à l'aise techniquement, Fayed est un international égyptien en devenir et un talent très coté par les scouts européens. Estimé à 1 million d'euros seulement, il devrait coûter un peu plus cher, mais a clairement le potentiel pour s'imposer dans un bon club de Pro League.

Faisal Al-Ghamdi (23 ans)

Tout comme Fayed, Faisal Al-Ghamdi ne restera pas suite à la relégation du Beerschot. L'Arabie Saoudite espérait que le solide milieu de terrain prêté par Al-Ittihad se développerait en Europe afin de contribuer à la progression de l'équipe nationale. Son avenir passera donc probablement par un autre prêt, voire un transfert.

Et Al-Ghamdi a par moments montré toutes ses qualités : rugueux mais aussi capable de garder le ballon avec une aisance impressionnante, le milieu saoudien a paru par moments un peu dépité du niveau de jeu du Beerschot. A-t-il le niveau pour le top belge ? Non. Mais pour un club de milieu de classement ? Certainement.

Marwan Al-Sahafi (21 ans)

Ses doublés contre Bruges et Anderlecht ont peut-être créé trop d'attentes autour de l'attaquant saoudien, lui aussi prêté par Al-Ittihad et qui va donc lui aussi retourner au pays. Mais les qualités de Marwan Al-Sahafi sont réelles. Rapide et déstabilisant, il doit apprendre à être régulier, mais pour une première saison en Europe, c'est encourageant.

Dans une meilleure équipe, au style peut-être plus adapté à ses qualités ou avec de meilleurs joueurs pour combiner avec lui, Al-Sahafi pourrait probablement amener beaucoup en Pro League. Problème : les joueurs saoudiens peuvent coûter cher, pour un rendu hasardeux. Un club belge tentera-t-il le coup ?

Antoine Colassin (25 ans)

L'évidence même. La place d'Antoine Colassin n'est pas en Challenger Pro League, et après avoir enfin obtenu une place de titulaire indiscutable en D1A, on l'imagine mal accompagner le club dans la relégation. Colassin, avec 5 buts et 5 assists toutes compétitions confondues, a été le meilleur Rat cette saison.

L'été dernier, l'ex-Mauve aurait pu signer au Sporting Charleroi. On comprendrait mal que les Zèbres ne retentent pas le coup, car c'est exactement le genre d'équipe où Antoine Colassin pourrait s'épanouir. Nul doute qu'il aura des options cet été...