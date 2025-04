🎥 "On est les vrais champions" : très fier, Nicolas Frutos ne fera pas la fête suite à la montée de la RAAL !

Nicolas Frutos était très heureux ce vendredi soir après l'officialisation du retour de la RAAL dans l'élite du football belge. L'Argentin ne fera cependant pas la fête, ce n'est pas dans sa personnalité, comme il le confie.

La Louvière jouera en Division 1 la saison prochaine ! Suite au succès des Loups face à Lommel (1-2), le directeur sportif du club, Nicolas Frutos, a exprimé son ressenti au micro de DAZN.

C'est évidemment la joie qui émane : "C'est de la folie. C'est juste exceptionnel ; il n'y a pas de mots pour décrire ça. Imaginez la situation comme ça, ça aurait encore plus été incroyable. On est fier, on est content."

"Il fallait y croire. Ça fait partie de ma personnalité, y croire jusqu'à la dernière seconde," souligne-t-il. "On savait qu'on était accompagné au-delà. On est méritants, on est les vrais champions. Sur le terrain, on a fait deux points de plus que Zulte Waregem. On est les vrais champions de la Challenger Pro League."

Les remerciements envers le président

Frutos voulait absolument remercier une personne en particulier : "C'est magnifique, il faut juste dire honnêtement que tout ce peuple doit dire merci à une personne, le président Salvatore Curaba. Sans lui, rien de tout ça ne serait possible, la RAAL ne serait plus de retour. Mais aujourd'hui, on est en première division."

"Je ne suis pas un fêtard ? Ouais, ils vont fêter, le stade va fêter, moi je vais rentrer à la maison," conclut l'ancien joueur.