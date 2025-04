"Le RSCA n'est plus mon club" : Anthony Vanden Borre complètement abattu par la situation d'Anderlecht !

Anthony Vanden Borre a décidé de se confier. Il a notamment évoqué sa carrière, mais également la situation d'Anderlecht qui l'attriste...

La carrière d'Anthony Vanden Borre est désormais terminée depuis quelques années. En 2021, après un dernier passage à Anderlecht, le défenseur a pris sa retraite. L'ancien Diable Rouge se sent maintenant bien : "J’ai dix kilos en trop et il est temps que je fasse attention, mais je ne me suis jamais senti aussi léger qu’aujourd’hui. Pour la toute première fois depuis vingt ans, je ne vis plus dans ma bulle."

"Comme la plupart des footballeurs professionnels, et encore davantage les plus jeunes, je me sentais prisonnier d’un monde artificiel," confie-t-il à Sudinfo. "Lorsque je suis revenu à Anderlecht pour les encadrer sous Vincent Kompany en 2019, beaucoup de jeunes m’en parlaient à Neerpede. Comme je l’avais vécu en 2003 et comme des milliers d’autres partout dans le monde, ils ne se sentent pas préparés à ce qui leur arrive."

"J’ai toujours eu de la réussite dans ce que j’entreprenais. Alors que je ne suis ni un businessman, ni un entrepreneur et que je n’ai pas trop été à l’école, mes investissements ont bien fonctionné. Je dis souvent que je suis un nul qui a eu du bol. Mais, en y réfléchissant, je pense que c’est parce que j’ai un bon fond, grâce notamment à l’éducation que j’ai reçue. Pour les bonnes personnes, tout finit toujours par rentrer dans l’ordre."

Anderlecht, un club qui lui inspire de la tristesse

Lui qui a également une attache particulière avec les Mauves prend la parole sur la situation du club : "Le club m'inspire de la tristesse. L'équipe n’a plus aucune stabilité et cela fait huit ans que ça dure. Tel qu’il est aujourd’hui, le RSCA n’est plus mon club." "J’espère du fond du cœur qu’Anderlecht redeviendra champion. Mais alors, il faudra que ce soit avec de vrais Anderlechtois dans l’équipe et surtout à la tête du club," explique-t-il.

Big Rom pourrait avoir un grand impact sur l'équipe, selon lui : "Je crois sincèrement que s'il revient, les choses rentreront dans l’ordre. Il mettra en place une bonne base et fera revenir des gens du club. Dans un premier temps, il reviendrait pour jouer. Mais, attention, n’excluez surtout pas cette éventualité : avec l’aide d’investisseurs, je le vois bien racheter le Sporting. Car Romelu ne reviendra pas comme Vincent (Kompany) pour devenir coach et ensuite partir plus haut. Quand il fera son retour au Parc Astrid, ce sera pour du long terme. Personne n’aime plus Anderlecht que Lukaku."