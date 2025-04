Jonas De Roeck pointe Toby Alderweireld du doigt : "En tant que capitaine, tu ne peux pas dire ce genre de choses"

Jonas De Roeck est tombé des nues quand l'Antwerp l'a licencié."Dimanche, tout allait bien, lundi matin Overmars m'a appelé. La direction avait décidé de me licencier", explique De Roeck.

Jonas De Roeck est resté étrangement calme face à la fin soudaine de son aventure anversoise. "Je suis quelqu'un qui analyse rapidement. Les objectifs étaient clairs et nous les avions atteints : les PO1 et un bon parcours en Coupe", a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws.

Alors que beaucoup ont critiqué le niveau de jeu, De Roeck met en avant les circonstances. "Nous avons été privés de joueurs clés comme Balikwisha, Bataille et Doumbia pendant des mois. Des jeunes ont dû être intégrés, mais ce n'est pas évident. Et n'oublions pas : nous avons également proposé un bon football, surtout en Coupe."

Concernant les rumeurs selon lesquelles le groupe de joueurs ne le soutenait plus, il est catégorique. "Il y a toujours des mécontents. Mais j'ai eu le sentiment que le groupe me suivait toujours. S'ils cherchent un bâton pour me battre, ils en trouveront toujours un."

Les déclarations de Toby Alderweireld, qui avait déclaré que l'Antwerp avait été "tactiquement surpassé" contre Charleroi, ont fait mal. "C'était malheureux. Surtout en tant que capitaine, il vaut mieux ne pas dire ce genre de choses. L'analyse après coup a également montré que ce n'était pas vrai."

Alors, qu'est-ce qui n'allait pas? "Beaucoup de joueurs ont été vendus ces dernières années, mais peu d'investissements ont été réalisés. Les ressources étaient limitées, mais je pense que, en tant que club - et pas seulement moi -, nous avons bien géré la situation. Malgré cela, il a été décidé d'en rester là. Ce sont des choses que vous ne contrôlez pas".