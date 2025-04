L'Ajax met tout en œuvre pour garder Mokio : trois grands clubs anglais sont à l'affût

L'Ajax est en discussions pour prolonger le contrat de Jorthy Mokio. Le défenseur belge de 17 ans, sous contrat depuis juillet 2024 jusqu'à la mi-2027, s'est imposé comme un élément clé de l'équipe première en un temps record.

En raison de son jeune âge, Jorthy Mokio ne peut signer qu'un contrat de trois ans maximum, mais l'Ajax souhaite déjà le récompenser pour sa progression rapide et afficher toute sa confiance en lui. Le défenseur belge de 17 ans a fait ses débuts officiels le 29 août 2024, lors du match de Ligue Europa contre le Jagiellonia Białystok.

Avec cette entrée en jeu, Mokio est devenu le deuxième plus jeune joueur à débuter pour l'Ajax et le plus jeune à avoir joué lors d'un match européen pour le club. En février 2025, il a obtenu sa première titularisation en Eredivisie contre le Fortuna Sittard.

Ses performances n'ont pas échappé aux grands clubs européens. Des scouts de Chelsea, Arsenal et Manchester City ont été envoyés pour observer Mokio, avec Chelsea qui semble mener la danse selon Caught Offside. Mais, l'Ajax reste déterminé à conserver ce talent et voit la prolongation de contrat comme un signal fort de son intention.

Mokio se sent à l'aise à l'Ajax et apprécie particulièrement le plan de développement du club. Il a d'ailleurs choisi le club néerlandais plutôt que des clubs prestigieux comme le Bayern Munich et Barcelone, se sentant mieux aligné avec le projet sportif du club.

Sur la scène internationale, Mokio poursuit sa progression. En mars 2025, il a été appelé en équipe nationale belge, où il a eu l'opportunité de s'entraîner sous la supervision de Romelu Lukaku. Le jeune défenseur rêve désormais de participer à la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique.