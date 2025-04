Pas de mircale à attendre pour Anderlecht ? "Je ne cherche pas d'excuses, mais..."

Anderlecht sera une nouvelle fois sous pression contre La Gantoise. Besnik Hasi est conscient de l'enjeu de la rencontre.

Après trois matchs contre les trois premiers des Champions Playoffs, Anderlecht avait une rencontre sur papier plus abordable contre l'Antwerp. Mais le contenu proposé dimanche n'a pas rassuré grand monde. Et voilà que l'équipe remonte déjà sur le ring pour défier La Gantoise demain.

Pour Besnik Hasi, la priorité est de faire des progrès offensivement : "Nous avons changé des choses dans notre animation offensive car nous devions être plus souvent devant le but. On créait trop peu de chances. J'en veux plus. Contre Genk on a pu le faire dès le début et durant 20 minutes. Face à l'Antwerp, c'était à la fin mais nous voulions jouer plus haut et plus vite".

Comme contre l'Antwerp, Jan Vertonghen, Adryelson et Mario Stroeykens sont indisponibles : "C'est statu quo par rapport à dimanche. Moussa N'Diaye et Mats Rits reviennent. Moussa a pu monter au jeu. Les deux sont disponibles", poursuit Hasi lors de sa conférence de presse.

Comment améliorer l'équipe en trois jours ?

Anderlecht fera de son mieux contre La Gantoise...avec les moyens du bord. D'autant que les Buffalos auront eux aussi des choses à se faire pardonner après le 0-5 encaissé contre le Club de Bruges : "Ils seront très concentrés sur les deux matchs contre nous. Et nous aussi. Nous voulons penser offensivement. Nous avons vu des choses positives que nous voulons apporter comme le fait d'avoir gardé le zéro. J'ai peu de temps entre les deux matchs pour apporter de nouvelles choses".

Avec un petit point de retard sur la quatrième place d'Anderlecht, les Gantois pourraient être dangereux jusqu'au bout : "Ces deux matchs contre eux sont cruciaux pour notre objectif", confirme Hasi. Il invite le Lotto Park à continuer à pousser l'équipe : "Je comprends le mécontentement des supporters. On doit amener plus de jeu et de meilleurs résultats. Je ne cherche pas d'excuse mais nous avons beaucoup de joueurs qui sont blessés ou ont été blessés. Ce n'est pas facile de trouver des automatismes".