Le Barça sur le point de sécuriser l'avenir avec une prolongation importante ?

Coach depuis juillet 2024 au FC Barcelone, Hansi Flick réalise un bon travail avec le club catalan. Le bilan ? En Liga, son équipe est actuellement en première position, suivie par le Real Madrid et l'Atlético. En Ligue des Champions, le Barça est toujours en lice et va bientôt disputer les demi-finales. Le club espagnol est également en finale de la Copa del Rey, qui se disputera ce samedi. Cette saison, les Catalans ont aussi remporté la Supercoupe d'Espagne.

Ces bons résultats plaisent logiquement aux dirigeants catalans, qui espéreraient bien prolonger l'entraîneur jusqu’en 2027, selon Florian Plettenberg, journaliste Sky Sport. Les discussions seraient même déjà très bien avancées.

Actuellement, le contrat de l’Allemand court jusqu’en juin 2026. Il s’agirait donc d’une extension d’un an. L’annonce officielle d’une prolongation ne devrait cependant être faite qu’en fin de saison, selon Marca.

Tout porterait donc à croire qu’une signature est en bonne voie, mais pour le moment, rien n’aurait encore été signé. Plus d’informations devraient survenir prochainement.

🚨🔵🔴 Talks between FC Barcelona and Hansi #Flick about a new contract running until 2027 are very well advanced. However, nothing has been signed yet.



Flick feels completely comfortable, and Joan Laporta is very pleased. Everything points towards a new deal being agreed.… pic.twitter.com/BXXfstzAfN