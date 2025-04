Un transfert à plusieurs millions vire au flop à La Gantoise : un départ à moindre prix semble inévitable

Recruté pour plus de 3 millions d'euros, Varela n'a jamais convaincu à La Gantoise. Écarté du groupe, son départ semble inévitable. Une erreur de casting qui relance les critiques sur la politique de transferts du club.

Recruté en juillet dernier pour plus de trois millions d’euros en provenance de Portimonense, l’ailier portugais Hélio Varela n’a jamais réussi à s’imposer à La Gantoise. Malgré son prix élevé, censé refléter une certaine promesse, le joueur semble désormais complètement écarté du noyau.

Dès les premières séances sous Wouter Vrancken, alors entraîneur principal, le staff technique a rapidement déchanté. Si Varela a montré de la vitesse, il a surtout affiché un manque criant de lucidité et d’intelligence de jeu, souligne le quotidien HLN. Son arrivée récente de deuxième division portugaise n’a pas tardé à se faire ressentir dans ses prestations.

Sous les ordres de son remplaçant, Danijel Milicevic, la situation n’a fait qu’empirer : Varela ne figure même plus dans les sélections depuis plusieurs semaines. Le club, qui espérait encore pouvoir relancer le joueur en vue d’une éventuelle revente, voit désormais cet investissement fondre comme neige au soleil. Un départ lors du mercato estival semble inévitable, même si récupérer une grosse partie de la somme versée paraît illusoire.

Et il n’est pas le seul flop récent. D’autres recrues, comme Andri Gudjohnsen et Momodou Sonko, peinent elles aussi à convaincre. Restés sur le banc pendant l’intégralité du match contre le Club Bruges, alors que l’équipe était menée au score, ces jeunes joueurs illustrent un mal plus profond : une politique de transferts qui interroge.

Ce constat renforce la pression sur la direction, et notamment sur Sam Baro, président-directeur général de Gand. Fervent défenseur d’un modèle économiquement autonome pour La Gantoise, Baro prône une stratégie où les transferts doivent être à la fois moteurs de performance sportive et leviers financiers. Mais les erreurs coûteuses comme celle de Varela compliquent sérieusement cet équilibre.