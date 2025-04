Deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise nominés : qui succédera à Kevin Denkey ?

Les nominés du Soulier d'Ebène, trophée récompensant le meilleur joueur d'origine africaine de notre championnat, sont connus. Qui succédera à Kevin Denkey, vainqueur l'année passée ?

Le palmarès prestigieux du Soulier d'Ebène s'enrichira encore d'un nom le 12 mai prochain. C'est à cette date que le 34e gala du Soulier d'Ebène se tiendra, à l'Hôtel Tangla de Bruxelles, dévoilant le lauréat du trophée récompensant le meilleur joueur d'origine africaine dans notre championnat.

En 2024, c'est Kevin Denkey, alors attaquant du Cercle de Bruges, qui avait soulevé le Soulier d'Ebène après sa saison XXL pour les Groen & Zwart. Cette saison, pas de "petit" club représenté, mais bien les trois équipes à la lutte pour le titre en Jupiler Pro League en ce moment.

Les cinq nominés sont en effet Promise David, Noah Sadiki (Union Saint-Gilloise), Raphaël Onyedika (Bruges), Zakaria El Ouahdi et Tolu Arokodare (Genk). Traditionnellement, le trophée sourit aux attaquants : Denkey, Tissoudali, Onuachu, Mbokani ou encore Samatta l'ont remporté ces dernières années.

Onyedika et Sadiki parviendront-ils à faire mentir cette habitude et à déjouer les pronostics ? Arokodare, actuellement meilleur buteur de Pro League, semble en tout cas faire office de grand favori pour devenir le 34e Soulier d'Ebène.

Congo, Maroc, Maroc, Nigéria... ou Canada ?

Sadiki serait le 5e vainqueur issu de République Démocratique du Congo (bien qu'il soit né en Belgique, il représente la RDC sur le plan sportif et c'est donc ce pays qui apparaîtrait au palmarès) ; El Ouahdi succéderait à Mbark Boussoufa (3 trophées) et Tarik Tissoudali en tant que représentant marocain ; Tolu Arokodare confirmerait la domination du Nigéria (derrière) la Belgique, qui compte déjà 6 trophées ; enfin, Promise David serait le premier vainqueur canadien, lui qui est né dans l'Ontario et a opté pour le Canada plutôt que pour le Nigéria en sélection.