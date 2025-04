Grosse bataille entre le Club de Bruges et l'Antwerp pour un attaquant très convoité : Liverpool et Manchester United prêts à bondir !

L'Antwerp et le Club de Bruges sont à la recherche de renforts pour cet été. Et il leur arrive parfois de convoiter les mêmes joueurs. C'est à nouveau le cas avec Moussa Sylla.

L'Antwerp et le Club de Bruges sont tous deux à la recherche de renforts pour cet été. Du côté de l'Antwerp, on s'attend à ce que le contrat de Vincent Janssen ne soit pas prolongé, tandis qu'au Club de Bruges, Ferran Jutglà pourrait quitter le club.

Les deux équipes souhaitent donc renforcer leur secteur offensif. Elles ont ainsi toutes les deux jeté leur dévolu sur Moussa Sylla, l'attaquant de Schalke 04. Le Français de 25 ans y a déjà fait ses preuves.

Sylla peut évoluer sur les deux ailes, comme meneur de jeu ou milieu droit, mais il est avant tout un pur avant-centre. Cette saison, il a déjà inscrit quinze buts en vingt-quatre matches sous les couleurs de son club.

Beaucoup d'intérêt pour ce cadre de l'équipe

Grâce à ses performances, il a attiré l'attention de nombreux clubs, selon plusieurs sources. En plus de l'Antwerp et du Club de Bruges, le Real Betis, le Bayer Leverkusen, Liverpool et Manchester United s'intéressent également à lui.

Qui réussira à le recruter ? Impossible à dire pour l’instant. On vous tiendra au courant dans les prochaines semaines.