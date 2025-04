Anderlecht et le Club de Bruges dans la course pour un joueur de l'Inter Milan

Le Club de Bruges et Anderlecht sembleraient être intéressés par Aleksandar Stanković, qui a joué cette saison en prêt de l'Inter Milan au FC Luzern en Suisse. Il a fait forte impression et a même été nominé pour l'équipe de l'année dans le pays. Le milieu défensif a disputé 33 matchs avec son équipe, marqué trois buts et délivré deux passes décisives.

