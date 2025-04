La catastrophe guette à Courtrai : Bernd Storck s'en prend même... à ses supporters

Le KV Courtrai aura besoin d'un miracle pour rester en Jupiler Pro League. Après la défaite 2-0 au Beerschot, cela deviendra très difficile pour les Kerels.

Les choses semblaient bien parties pour que le KV Courtrai réalise un nouveau miracle, cette fois avec Bernd Storck en guise de sauveur plutôt que Freyr Alexandersson. La victoire à Saint-Trond, notamment, avec donné des raisons d'y croire.

Mais désormais, après s'être incliné 2-0 chez un Beerschot déjà condamné, le KVK est en très mauvaise posture. Courtrai reste à 3 points du Cercle, qui doit encore jouer. La semaine prochaine, ce sera Cercle-Courtrai et potentiellement la fin des espoirs.

Bernd Storck, de son côté, est allé à la rencontre des supporters courtraisiens, très mécontents, au Kiel. Ce qu'il a entendu ne lui a pas plu du tout, comme il l'a expliqué après coup en conférence de presse. "Leurs reproches n'étaient pas justifiés", estime l'Allemand dans le Nieuwsblad.

"Ils parlaient d'un problème de mentalité, ce qui n'est pas vraiment le cas. La pression ? Non, nous vivons avec depuis longtemps et cette équipe a été sous pression toute la saison", balaie ensuite Storck. "Nous devons simplement rester calmes et gagner ces deux derniers matchs".

Déjà auteur de sauvetages inattendus, notamment à la tête... du Cercle de Bruges, Storck y croit donc toujours. "Nous ne sommes pas encore éliminés. Attendons de voir", conclut-il.