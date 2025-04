Coup dur dans la course à la quatrième place : l'Antwerp privé d'un pion majeur pour le reste de la saison !

L'Antwerp est encore en course pour la quatrième place et un ticket européen dans ces Champions Playoffs. Mais la fin de saison se fera sans Vincent Janssen.

C'est un sacré coup dur pour Andries Ulderink. Alors que les Playoffs sont à mi-chemin, et que l'Antwerp est à 5 points de la 4e place, le Great Old va désormais se retrouver privé de l'un de ses atouts offensifs majeurs jusqu'en fin de saison.

Le Nieuwsblad nous apprend en effet ce dimanche que la saison de Vincent Janssen (30 ans) est terminée. Le Néerlandais souffre d'une déchirure du ménisque, et sera opéré ce lundi : il n'a aucune chance de rejouer d'ici à la fin des Playoffs. La poisse pour Janssen, qui avait déjà manqué la fin de saison passée.

Pour l'Antwerp, c'est plus qu'un buteur qui fera défaut : Vincent Janssen, vice-capitaine derrière... Toby Alderweireld également blessé, est un appui dans le coeur du jeu, qui a une influence à tous les étages sur la pelouse. Ulderink aura bien du mal à le remplacer.

Reste désormais à savoir si Vincent Janssen a dès lors joué son dernier match pour le Great Old car, comme le souligne également le Nieuwsblad, il entrera dans sa dernière année de contrat et pourrait envisager un départ cet été. Sa lourde blessure, cependant, complique les choses. Mais son salaire ne correspond plus à la situation financière compliquée du club (lire ici).

À plus court terme, cette blessure pourrait être le coup de trop pour l'Antwerp dans la course au ticket européen. Le Matricule 1 se rend au KRC Genk ce dimanche, après avoir contraint le club limbourgeois au partage plus tôt cette semaine.