Jan Vertonghen est... soulagé d'en avoir fini : "Je m'étais mis énormément de pression"

Le gala des Pro League Awards battent leur plein à la Bourse d'Anvers. Les Anderlechtois n'y seront pas mis à l'honneur, à l'exception... de Jan Vertonghen.

Le RSC Anderlecht a ponctué ce dimanche une saison compliquée par une défaite à Genk, et le travail sera colossal en vue de la saison à venir. Mais en attendant, ce lundi à Anvers, c'est l'heure d'une dernière célébration : un hommage sera rendu à Jan Vertonghen et Toby Alderweireld pour leur splendide carrière et leurs adieux communs.

Vertonghen a vécu une ultime saison très frustrante : rechute sur rechute l'ont empêché de pleinement aider le RSCA à aller chercher le podium. Mais maintenant que le clap de fin est derrière lui, il savoure. "Comment je me sens ? Totalement relax", nous lance-t-il avec un grand sourire.

Mis à l'honneur en même temps qu'Alderweireld : "Ca fait bizarre"

"Je suis en paix avec cette fin de carrière désormais. Les émotions sont passées", ajoute Jan Vertonghen, qui s'attend tout de même à vivre une soirée émouvante. "C'est un honneur, et je suis très fier d'être mis à l'honneur ce soir. Mais enfin, je peux évacuer la pression. Il y avait beaucoup de pression sur mes épaules, que je m'étais en bonne partie mise moi-même", concède le capitaine d'Anderlecht.

Dans ses rêves, il n'envisageait bien sûr pas de faire ses adieux et d'être mis à l'honneur en même temps que son ancien coéquipier et toujours ami Toby Alderweireld. "C'est très beau, mais ça fait aussi bizarre. Je connais Toby depuis le Beerschot, alors être ici, à Anvers qui plus est, c'est un peu bizarrre", sourit Vertonghen, qui ne pense pas encore à l'avenir.

"Ce que je vais faire maintenant ? Je ne sais pas encore. Rester dans le football ? C'est possible, oui", conclut-il. Récemment, il avait évoqué son envie de profiter de sa famille au maximum cet été, avant de prendre une éventuelle décision concernant sa reconversion.