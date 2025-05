L'Union au septième ciel : "Ce n'est pas quelque chose de banal comme c'est le cas au Club de Bruges"

Alessio Castro-Montes n'a pas beaucoup joué durant les Playoffs. Mais il a marqué l'un des buts les plus importants de la saison.

Alessio Castro-Montes n'a débuté qu'un match de Playoffs. C'était au Club de Bruges, il avait alors décidé de la rencontre d'une superbe frappe enroulée. De quoi placer l'Union en position de force : l'équipe a pu se contenter d'un match nul au retour (les seuls points perdus durant la dernière ligne droite) pour rester en tête du classement.

Dans le sprint final, quand l'équipe peinait offensivement, la défense a pris le relais : à l'image du but de Christian Burgess contre Genk, celui de Castro-Montes au Jan Breydelstadion vaut son pesant d'or au décompte final : "Nous devions obtenir 28 points sur 30. On n'aligne pas une telle série sans raison. Chaque but était important. Nous savions que ce but à Bruges était crucial. Nous devions ensuite conclure et c'est ce que nous avons fait. Nous avons prouvé que nous formons un bon collectif", réagit Castro-Montes dans l'euphorie générale.

Le groupe est allé au bout de ses efforts "Cela apporte beaucoup d'émotions. Ce n'est pas quelque chose de banal pour ce club et ces supporters, comme c'est le cas pour le Club de Bruges. C'est quelque chose de génial. Nous avons dû attendre longtemps. On l'a raté de peu à plusieurs reprises. Cela rend la victoire encore plus belle".

La force tranquille

Contrairement aux saisons précédentes, c'est l'Union qui est revenue de loin : "En Belgique, ce sont les Playoffs qui comptent. Après la saison dernière, nous avons appris une leçon. Nous nous sommes demandé : c'est arrivé à d'autres, pourquoi cela ne nous arriverait pas à nous cette fois-ci ?".

Les statistiques de l'Union en Champions' Playoffs sont vertigineuses. "Je pense que de nombreux records ont été battus. Si l'on se base uniquement sur les Playoffs, je pense que c'est mérité. Nous n'avons encaissé que trois buts".

La nuit a été courte à Saint-Gilles : "Je sais que Jupiler est le sponsor principal de la compétition, mais donnez-moi quelque chose de plus fort maintenant". L'histoire ne dit pas s'il restait encore au frais quelques magnums de Champagne mis de côté lors des dernières saisons.