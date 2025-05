Un capitaine Rouche qui quitte le navire, des retours ratés, des échecs coûteux : le onze des flops de la saison

La saison est terminée (ou presque), l'Union est sacrée championne de Belgique et de leur côté, il n'y a certainement pas de flops. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu dans les autres équipes : voici notre onze des flops de la saison.

Gardien de but

Le Standard sera représenté par plusieurs joueurs dans ce onze, et du côté des gardiens de but, on ne pouvait pas faire sans mentionner Gavin Bazunu. L'international irlandais est arrivé assorti d'un beau CV, qui mentionnait une saison complète en Premier League et une valeur marchande de 15 millions d'euros.

Résultat : très peu de matchs référence et des erreurs si grossières qu'elles ont presque remis Mathieu Epolo, pourtant très critiqué, entre les perches. Bazunu n'est pas un mauvais gardien de but, mais n'a pas confirmé tout son potentiel et quitter Sclessin sans laisser un grand souvenir.

Défenseurs

Si on regarde du côté de Gand, il y a bien sûr de quoi presque faire une équipe de flops. Mais Archie Brown, longtemps considéré comme l'un des meilleurs arrières gauches du championnat, a été l'un des symboles des difficultés gantoises. Très souvent titulaire, il n'a plus du tout impressionné comme la saison passée.

Côté droit, impossible de passer à côté du retour totalement raté de Thomas Foket en championnat de Belgique. Le latéral droit d'Anderlecht espérait redevenir un moteur sur son flanc et même se rapprocher des Diables Rouges ; il a perdu son statut même de doublure de Sardella, passant derrière Ali Maamar.

Dans l'axe, encore un Gantois : c'était probablement la saison de trop pour Stefan Mitrovic, auteur d'énormément d'erreurs qui ont coûté cher aux Buffalos. Il n'a même pas terminé la saison sur le terrain dans des Playoffs catastrophiques pour Gand. Il est accompagné de Zaïd Romero, transféré pour 6 millions et qui ne sera apparu que 26 petites minutes en PO1 pour Bruges.

Milieu de terrain

On repart au Standard avec un candidat sérieux au titre de plus gros flop de la saison : Aiden O'Neill, qui était le capitaine d'Ivan Leko et est parti comme un voleur avant même la fin de saison. Un impact nul sur le jeu de son équipe et absolument pas la grinta que son rôle et les couleurs qu'il représente exigeaient.

Même s'il n'a pas été catastrophique, le retour de Marco Ilaimaharitra en Pro League ne s'est également pas passé comme prévu. Plusieurs petites blessures, l'un ou l'autre match référence mais un niveau global insuffisant pour empêcher Courtrai de basculer en D1B. Enfin, on peut probablement aussi parler de saison de trop pour Denis Odoi : le vétéran de l'Antwerp a souvent paru dépassé, et a souvent pris la rouge qui coûtait cher à son équipe.

Attaquants

On se doit d'encore citer un Rouche, car personne ne fera mieux cette saison que Viktor Djukanovic : le Monténégrin est arrivé avec une valeur marchande de 7 millions, a joué 6 bouts de matchs et est reparti dans l'anonymat complet. Il ne vaut plus que 1,5 million d'euros désormais.

Même s'il a marqué des buts et les esprits, Didier Lamkel Zé a encore rappelé à tout le monde qu'il n'était certainement pas un joueur capable de s'intégrer dans un projet sur la durée : son passage à Saint-Trond s'est encore terminé par un drama. Enfin, en pointe, il y avait du choix, mais la saison de Grejohn Kyei, auteur d'un zéro pointé dans deux clubs différents, est difficile à battre...