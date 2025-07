Joli coup : un international australien rejoint la Jupiler Pro League

Le KV Malines a annoncé ce mardi l'arrivée de Ryan Teague en provenance de Melbourne Victory. Un joli coup, Teague étant international confirmé.

Le KV Malines a officialisé ce mardi un nouveau transfert : il s'agit de Ryan Teague (23 ans), milieu de terrain australien qui arrive en provenance du Melbourne Victory. Il a signé un contrat jusqu'en 2028 avec une option pour une saison supplémentaire.

Teague a débuté sa carrière de joueur au Sydney FC, mais avait ensuite déjà tenté sa chance en Europe en 2020. Il avait alors rejoint Famalicão puis Covilhã, au Portugal.

En 2023, il a décidé de retourner dans son pays natal, signant en faveur du Melbourne Victory. Ses bonnes performances là-bas lui ont valu sa première sélection en équipe nationale d'Australie.

Dans l'annonce du KV Malines, le club mentionne que La Gantoise et Wrexham en Angleterre ont également montré de l'intérêt. Teague a lui-même réagi à son transfert.

"Je suis habitué à de longs voyages, mais cette fois-ci c'était un peu trop. Mais bon, c'est derrière moi. Maintenant, je peux me concentrer sur Malines. Je me suis tout de suite senti bien dans ce club. Après des discussions avec l'entraîneur et le directeur sportif, il est rapidement apparu que ce club me convient", a-t-il déclaré sur le site internet du club.

"Le KV Malines a clairement l'ambition de réaliser quelque chose. J'ai cette ambition aussi. J'ai récemment joué mes premiers matchs pour l'équipe nationale. Avec la Coupe du Monde à l'horizon, je ne veux pas manquer l'opportunité d'y participer", conclut Teague avec ambition.