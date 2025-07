Les premiers mots d'Enric Llansana, la cinquième recrue d'Anderlecht : "Parfois, mon tempérament espagnol ressort"

Cinquième recrue estivale du Sporting d'Anderlecht, Enric Llansana a livré ses premiers mots au micro de l'application du club, Mauve.TV.

L’information est officielle depuis ce mardi : Enric Llansana est la cinquième recrue estivale du Sporting d’Anderlecht. Le milieu de terrain de 24 ans arrive en provenance des Go Ahead Eagles, malgré une concurrence notable de l’Union sur ce dossier.

Formé au centre de l’Ajax Amsterdam, Llansana a confié sur l’application Mauve.TV combien son passage chez les Ajacides avait été formateur. "J’ai souvent affronté les équipes de jeunes du RSC Anderlecht avec l’Ajax, c’est ainsi que j’ai découvert le club très tôt", se souvient-il.

Il décrit son profil de joueur. "En tant que milieu, ma principale qualité est la récupération de ballons, mais je suis aussi à l’aise balle au pied. Je perds rarement le cuir."

L'ancien international espoir néerlandais, né en Espagne, évoque également sa personnalité, qui devrait bien s’intégrer au vestiaire anderlechtois. "En dehors du terrain, je suis quelqu’un de très sympathique."

"Je suis sociable et j’aime passer du temps avec ma copine. Sur le terrain, c’est différent : mon tempérament espagnol peut ressortir et je peux devenir plus agressif."