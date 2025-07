Ne dites plus Lokeren-Temse : le club de Radja Nainggolan change encore de nom pour se rapprocher de son histoire !

Lokeren-Temse était né il y a 5 ans de la fusion entre le Sporting Lokeren, radié, et de Temse. Désormais, le club waeslandien revient au nom qu'il portait à la grande époque.

À partir de ce 1er juillet, le club de Lokeren ne s'appellera plus Lokeren-Temse, comme c'était le cas depuis 2020 et la fusion entre le Sporting Lokeren, radié, et le club de Temse. Une fusion qui avait pour but d'éviter que le club waeslandien doive repartir de tout en bas de l'échelle du football belge.

Cinq ans plus tard, donc, revoilà le KSC Lokeren - Koninklijke Sporting Club Lokeren - qui évoluera sous un "nouveau logo" et un "nouveau" nom (en réalité ceux du Sporting de l'époque) en Challenger Pro League à partir de la saison 2025-2026. Un retour aux sources qui avait toujours été l'objectif final de Lokeren au moment de la fusion avec Temse.

"Notre nom et notre logo doivent refléter notre lien avec notre communauté locale. Temse ne doit surtout pas être oubliée. Les Tamiseois ont suivi leur propre voie et possèdent un magnifique club de football aux couleurs bleu et blanc, deux fois champion (en Promotion, nda). Nous continuerons également à collaborer", affirme Hans Van Duysen, président de Lokeren, via la VRT.

Notons que le KSC Lokeren ne peut pas pour autant récupérer son matricule d'origine (282), radié suite à la faillite. La demande ne pourra être effectuée qu'après 10 ans, soit dans 5 ans, ce qui est aussi dans les projets waeslandiens : "À long terme, le club se réjouit de récupérer son matricule afin de retrouver son identité complète".

Depuis sa fusion, le Sporting Lokeren a connu deux promotions, de D2 Amateurs à D1 VV en 2023, puis Challenger Pro League en 2024. La saison passée, les Waeslandiens auraient pu aller chercher la montée en D1A via le tour final, mais s'étaient inclinés face au Patro Eisden.