Les Ultras Inferno annoncent du changement en tribune !

Les Ultras Inferno ont pris la parole dans un communiqué ce 1er août. Le groupe de supporters annonce un changement au sein de la tribune terril.

"Durant la trêve estivale, une réflexion commune a émergé entre nous, les Ultras INFERNO 1996, et le Hell Side 1981 : amener une nouvelle dynamique au sein de l'étage DEF3 mais également, dans une autre mesure, à l'ensemble de la Tribune 3," explique le collectif.

Les changements seront les suivants : le groupe Hell Side 1981 sera dans "les 2 blocs D3 du côté de la T1" tandis que les Ultras Inferno seront positionnés "dans les 2 blocs centraux E3".

"Nous, UI96, amènerons donc pleinement dans ces 2 blocs notre manière de supporter notre club. Plusieurs capos y seront espacés ainsi que des tambours, drapeaux, etc. Bien que beaucoup d'habitués de notre tribune ont leur place définie et ce depuis longtemps, ce sera un changement pour tous ! Nous savons que cette tribune historique abrite les supporters les plus fervents de Belgique et que tout le monde ne fait pas nécessairement partie des groupes cités ci-dessus."

"Cependant, c'est TOUS ENSEMBLE que nous ferons monter l'ambiance de Sclessin encore plus haut et encore plus longtemps. Nous comptons sur la participation de tous mais aussi des autres tribunes. Rendons à Sclessin ses lettres de noblesse, forteresse imprenable ! Afin de chauffer le stade comme il se doit, nous invitons l'ensemble des supporters à s’y rendre le plus tôt possible. COME ON YOU REDS ! TOUS ENSEMBLE !", conclut le collectif de fans.



Le premier match à domicile de la saison des Rouches aura lieu ce samedi. Les hommes de Mircea Rednic affronteront Dender à 18h15 dans un stade où il devrait y avoir une belle ambiance.