Qui est Mohammed El Hankouri, la dixième recrue du Standard, et que peut-il apporter aux Rouches ?

Personne ne s'y attendait. Mohammed El Hankouri est la dixième recrue estivale du Standard. D'où vient-il et que pourrait-il apporter chez les Rouches ?

Le Standard a surpris tout le monde en publiant ce vendredi, aux alentours de 17h30, l’annonce de son dixième transfert estival. Mohammed El Hankouri a signé un contrat de deux ans chez les Rouches, avec une année supplémentaire en option.

Maroco-néerlandais de 28 ans, le natif de Rotterdam a commencé le football dans un petit club de la ville, le BZC Overmaas, avant d’en rejoindre un autre : le R.K.S.V. Spartan 1920. C’est là qu’il est détecté par le centre de formation du Feyenoord Rotterdam, le plus grand club de sa ville natale et l’un des trois géants du football néerlandais.

Une polyvalence remarquée au milieu de terrain

À partir de ses 11 ans, Mohammed El Hankouri y fait ses classes, jusqu’à intégrer l’équipe première en 2016. En manque de temps de jeu, le milieu polyvalent — surtout reconnu comme milieu offensif — est alors prêté à Willem II, un club plus modeste d’Eredivisie.

La saison 2017-2018 marque son éclosion dans le championnat néerlandais : il prend part à 25 rencontres toutes compétitions confondues et délivre cinq passes décisives. Capable d’occuper plusieurs postes dans l’entrejeu et de dépanner sur les ailes, son contrôle de balle, sa vision du jeu et sa créativité lui permettent de devenir un membre important de son équipe. Une période lors de laquelle il devient international espoir marocain et cotoie un certain Alexis André Jr., le nouveau portier du RFC Liège, mais aussi Sofian Kiyine.

De retour de prêt, il passe six mois sur le banc à Feyenoord, se contentant de quelques montées au jeu, avant d’être prêté à Groningue en janvier 2019. Après six mois convaincants, il s’engage librement avec le club durant l’été.

Quelques blessures, mais une belle carte supplémentaire pour Mircea Rednic

Au total, Mohammed El Hankouri dispute 107 rencontres avec l’équipe du nord des Pays-Bas en trois saisons et demie. Non prolongé, il rejoint ensuite Magdebourg, en 2. Bundesliga, à l’été 2022. Il y dispute 73 matchs, principalement sur les côtés, mais a manqué la fin de la saison dernière en raison d’un claquage à l’aine et a subi quelques blessures plus ou moins graves durant son passage. En fin de contrat, il n’a pas été prolongé et s’est retrouvé libre le 30 juin.

Cité du côté de l’AS FAR Rabat, au Maroc, durant l’été, c’est finalement en bord de Meuse que le joueur de 28 ans pose ses valises. Estimé à 2 millions d’euros en fin de saison dernière, El Hankouri va apporter sa polyvalence, mais aussi de la concurrence à Mircea Rednic.

On s’attendait à ce que le Standard vende plusieurs joueurs (Djenepo, Kyei et Sutalo en premier lieu) avant de recruter à nouveau en fin de mercato, mais cette opportunité de faire venir un joueur libre, comptant près de 130 matchs d’Eredivisie et 71 en 2. Bundesliga, ne s’est pas refusée à Sclessin. Marc Wilmots a travaillé dans l’ombre et a surpris tout le monde, à la veille du premier match à domicile des Rouches, contre Dender.