Sera-ce la saison de Daan Dierckx au Standard ? "Je savais qu'une place se libérait"

Membre de la rotation la saison dernière, Daan Dierckx entend bien s'imposer cette fois au sein de la défense centrale du Standard. À 22 ans, le jeune défenseur espère que cette saison sera enfin la sienne sous le maillot des Rouches.

La saison dernière, Daan Dierckx avait dû attendre la 19e journée de championnat avant de disputer ses premières minutes en match officiel. Déjà bien utilisé durant la préparation, le défenseur central a, cette fois, commencé la saison en tant que titulaire, samedi dernier, face à la RAAL.

L'ancien de Genk et Parme veut saisir la chance qui lui est donnée au Standard et aborde logiquement cette saison différemment de la précédente, puisqu’à titre personnel, il a directement eu l’occasion de faire ses preuves.

J'espère que cette saison sera la mienne"

"On a bien joué collectivement face à la RAAL, on a produit du football en première période, avec des combinaisons et des occasions. La deuxième période a été plus difficile, mais c’était important de garder le zéro. Cela nous donne de la confiance pour demain. Individuellement, j’ai saisi la chance que le coach m’a donnée. Je pense avoir joué avec confiance", nous a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi.

"L’objectif de chaque joueur est de commencer le plus de matchs possible. Pour moi, il s’agit de garder de la régularité. Je savais qu’une place se libérait avec le départ de Nathan et la blessure d’Ibe. J’étais la seule solution possible. Le sentiment est évidemment différent de celui de la saison dernière, où j’ai dû attendre longtemps avant de jouer mes premières minutes. J’espère que cette année sera la mienne, je suis en tout cas prêt à tout donner."

Dender, un adversaire plus difficile à déborder que la RAAL pour le Standard ?

Le joueur de 22 ans est d’accord avec son entraîneur, Mircea Rednic : cette réception de Dender sera plus difficile à négocier que le déplacement à la RAAL, contre une équipe très compacte et très disciplinée. Le coach estime toutefois que le scénario de la rencontre dépendra de ce que mettra en place le Standard, un avis que partage Daan Dierckx.

"On doit continuer à construire comme la semaine dernière et durant la préparation, avec un nouveau système et des combinaisons. Si on peut le faire aussi à Sclessin, on montrera que ce sera différent de la saison dernière. Le stade est presque complet, les supporters nous font le plaisir d’être là, et c’est une motivation supplémentaire."