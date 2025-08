Voici pourquoi le nouveau gardien de l'Union, Kjell Scherpen, pourrait ne pas faire ses débuts ce week-end

Vic Chambaere pourrait encore être titulaire avec l'Union Saint-Gilloise contre l'OH Louvain ce dimanche malgré l'arrivée de Kjell Scherpen. Il n'est pas encore certain que le nouveau portier soit prêt à 100 pourcents.

L'Union Saint-Gilloise a récemment annoncé l'arrivée de Kjell Scherpen. Le jeune gardien néerlandais a paraphé un contrat avec les Unionistes jusqu'en 2028, en provenance de Brighton.

Le portier est arrivé au club pour remplacer Anthony Moris, parti en Arabie saoudite. Le jeune gardien de 22 ans Vic Chambaere occupera donc finalement le poste de numéro deux.

Mais ce week-end, il se pourrait qu'il soit encore titulaire. En effet, Sébastien Pocognoli a expliqué qu'il était satisfait de sa prestation le week-end dernier et que la nouvelle recrue ne serait peut-être pas encore prête à 100 pourcents.

"Kjell a disputé son premier match de la saison mercredi et n'avait pas fait la préparation avec Brighton. Donc c'est sa première semaine d'entraînement, en réalité. Il a bien joué contre Beveren, c'était positif, il doit encore un peu s'adapter mais évolue bien", explique le coach au micro de La DH.

"On doit encore évaluer cela avec la cellule gardiens de but (...) Notre jeune Vic a fait un bon match à l'Antwerp et est en progression constante", conclut-il.