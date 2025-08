Voici les adversaires (plutôt exotiques) qui pourraient attendre Anderlecht en poules de Conference League

Cela signifie que le nombre d'affiches alléchantes offertes aux supporters du RSC Anderlecht, que ce soit au Lotto Park ou en déplacement dans un club prestigieux, vont se réduire drastiquement.

Par exemple, en Europa League, les Mauves auraient pu affronter le LOSC, Feyenoord, les Rangers, Lyon, Nottingham, Fribourg, Bologne, Stuttgart ou encore le Celta Vigo, pour citer des groupes issus de tous les pots de C3.

En Conference League, une projection des pots potentiels, qui sera bien sûr différente en fonction des équipes qualifiées ou éliminées, a été réalisée par l'excellente page Football Meets Data. Elle permet d'avoir une idée d'à quoi pourrait ressembler le parcours du RSC Anderlecht en UECL.

Notons qu'en Conference, Anderlecht figurerait dans le pot 1. Cela n'a pas de véritable importance, puisque chaque équipe affronte 6 adversaires, dont un issu de son propre chapeau.

Quels seraient, à l'heure actuelle, les potentiels adversaires du Sporting ? Dans le pot 1, il y a des options assez "sexy" : la Fiorentina, l'AZ, le Sparta Prague, le Rapid Vienne et Ludogorets y figurent en ce moment. Crystal Palace, actuellement dans le chapeau 2, est proche d'intégrer le 1 si Ludogorets saute.

Dans le pot 2, on trouverait donc potentiellement Crystal Palace, Cluj, le Rayo Vallecano, Ljubljana, Mayence ou l'Omonia Nicosie - un niveau de compétition assez comparable au pot 1. Le pot 3 pourrait compter aussi de grands noms comme le Racing Strasbourg, Besiktas, le Panathinaïkos, mais aussi des clubs moins prestigieux comme Bialystok, Rijeka et Pafos FC.

C'est à partir du pot 4 que les options deviennent exotiques. En l'état actuel des choses, on y trouve en effet le RFS Riga (bien connu du RSCA), Zrinjski (Bosnie-Herzégovine), KuPS Kuopio (Finlande), Aberdeen, Drita (Kosovo) et, tout de même, l'AEK Athènes.

Dans le pot 5 se trouvent actuellement Breidablik (Islande), Sigma Olomouc (Tchéquie), Samsunspor, Czestochowa (Pologne), Brann et le Viking FK (tous deux de Norvège). Enfin, le pot 6, c'est l'aventure : Skhendija (Macédoine du Nord), Brondby (Danemark), Hammarby, le Kairat Almaty (Kazakhstan), le FC Noah (Arménie) ou encore Shelbourne (Irlande). Certainement de quoi plaire aux mordus de groundhopping...

[Projected 🟢 UECL league stage]



🚨 UPDATE AFTER MATCHES ON 31 JULY



✅ IN:

▪️ 🇧🇪 Anderlecht

▪️ 🇳🇴 Brann

▪️ 🇸🇪 Hammarby



❌ OUT:

▪️ 🇱🇹 Žalgiris

▪️ 🇧🇪 Charleroi

▪️ 🇳🇱 Utrecht



🔃 Changes in pots:

▪️ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace drops to Pot 2

▪️ 🇬🇷 Panathinaikos drops to Pot 3

▪️ 🇨🇾 Pafos… pic.twitter.com/jucDfxpPwS