Attiré par Kompany à Burnley, cet ancien de Charleroi va se relancer... dans le championnat grec

Anass Zaroury a quitté Charleroi pour Burnley, afin de jouer en Premier League sous la houlette de Vincent Kompany. Promu dans l'élite avec les Clarets, il n'a joué que 150 minutes dans le championnat le plus prestigieux du monde avant de partir à Lens. Il va rebondir dans le championnat grec.

Après avoir joué les cinq premiers matchs de la saison 2022-2023 avec Charleroi, Anass Zaroury a pris la direction de l’Angleterre et de Burnley, alors sous la houlette de Vincent Kompany.

L’objectif était clair : remporter la Championship et évoluer en Premier League la saison suivante. Mais avec un recrutement "made in Pro League", Vince the Prince n’est pas parvenu à maintenir son équipe dans l’élite anglaise.

Titulaire en Championship lors de la saison de son arrivée, Anass Zaroury a ensuite été relégué sur le banc et n’a joué que 150 minutes en Premier League. Il a ensuite été prêté à Hull City, où il a retrouvé du temps de jeu en D2 anglaise, puis a été vendu à Lens l’été dernier pour cinq millions d’euros.

Anass Zaroury va rejoindre le championnat grec

Intéressant dès ses débuts, où il avait même délivré une passe décisive lors de son premier match officiel contre le Stade Brestois, Zaroury est rapidement rentré dans le rang en France. Il a tout de même disputé 28 matchs, pour un total de près de 1 500 minutes, mais n’a inscrit que deux buts et délivré trois passes décisives.

Sous contrat jusqu’en 2028 à Lens, Anass Zaroury n’entre pas dans les plans de Pierre Sage, qui l’avait tout de même convoqué pour une joute amicale face à l’AS Roma, ce samedi. Mais l’international marocain (4 sélections) n’était ni sur la pelouse, ni sur le banc.

Il finalisait en réalité son arrivée au Panathinaïkos. Selon les informations de L’Équipe, Foot Mercato et de médias grecs, l’ancien de Malines, Zulte-Waregem et donc Charleroi va être prêté en Grèce avec une option d’achat évaluée à trois millions d’euros. Il rejoindra un effectif assez large, composé notamment d’Ahmed Touba (ex-Malines, pisté par Anderlecht) et Filip Mladenovic (ex-Standard).