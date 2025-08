Hasi a fait des choix, l'un d'eux est étonnant : voici le 11 d'Anderlecht au Cercle de Bruges

Anderlecht se rend au stade Jan Breydel ce dimanche après-midi, quelques jours après une piteuse élimination européenne. Besnik Hasi devait réagir : il l'a fait.

On savait qu'il y aurait du changement dans le onze de base du RSC Anderlecht par rapport à l'équipe ayant joué à Häcken jeudi dernier. Et pas seulement pour une question de fatigue : le coach kosovar ne pouvait pas être content de ce qu'il a vu en Suède.

Sans surprise, Ali Maamar supplée Basile Vroninks (pas dans la sélection) au poste de back droit, tandis que Augustinsson est remplacé par Moussa N'diaye. La première grosse surprise, c'est que Marco Kana remplace Jan-Carlo Simic dans le onze, après un match compliqué à Häcken.

Dans l'entrejeu, comme on le pressentait, Llansana et De Cat sont à nouveau associés avec Verschaeren devant eux. Le n°10 était très bien rentré sur le synthétique suédois, et semble plus affûté que Mario Stroeykens.

Enfin, devant, une autre grosse surprise : Besnik Hasi a décidé de titulariser Luis Vazquez après la prestation nonchalante de Dolberg en Suède. L'Argentin, qui empilait les buts lors de la préparation, vit un début de saison compliqué mais reçoit donc une chance de se rattraper. Il est entouré de Hazard et Angulo.

Le onze :

Coosemans, Maamar, Hey, Kana, N'diaye, Llansana, De Cat, Verschaeren, T.Hazard, Angulo, Vazquez.