Un vrai patron, du bon et du moins bon : les notes d'Anderlecht après la victoire au Cercle de Bruges

La victoire et la tête du championnat : difficile de faire la fine bouche après le match du RSC Anderlecht. Certains choix de Hasi ont été payants, d'autres moins.

Coosemans (6)

Rien à signaler à part des interventions sereines sur des semi-occasions brugeoises.

N'diaye (5)

Encore dans un rôle hybride entre le troisième central et le latéral selon les phases, N'diaye a soufflé le chaud et le froid. Il a cependant permis à Angulo de prendre souvent l'espace.

Hey (6)

Moins sollicité que Kana, parfois un peu imprécis à la relance, mais en-dehors de ça, une soirée tranquille et bien gérée pour le défenseur danois.

Kana (7)

Un match qui confirme son bon début de saison : beaucoup de calme et des anticipations impeccables, face notamment à un Ngoura qui montait en puissance au fil du match sans pour autant se créer d'occasions.

Maamar (5)

Loin d'être débordé, il n'en a pas pour autant été impérial et a surtout eu beaucoup de mal à se relancer en combinaisons sur son flanc. Quelques bons duels remportés de la tête.

Llansana (8)

Et s'il était, en ce début de saison, le meilleur n°6 de Belgique ? Le boulot abattu par Enric Llansana au milieu est phénoménal, même s'il est discret. Kana et Hey savent qu'ils ne prennent pas vraiment de risque en lui remisant plein axe, et De Cat sait qu'il peut jouer son football sans crainte.

Verschaeren (4)

Pas de danger, beaucoup trop de touches de balle et une occasion cinq étoiles gâchées. De l'activité mais pas à bon escient. En seconde période, encore, il rate la balle du break.

Angulo (7)

Encore et toujours cette même folie qui le caractérise depuis le début de saison, et assortie de quelques bons retours défensifs. Une virgule, une frappe dangereuse. La seconde période a été plus délicate.

Hazard (8)

Un penalty converti calmement, énormément d'activité et de belles déviations notamment vers Angulo. Il aurait dû ajouter un assist au compteur, mais Verschaeren s'est loupé. Sa passe vers Camara sur le 0-2, cependant, est tout aussi décisive !

Vazquez (5)

Bien plus de combattivité que Dolberg, et c'est ce que Hasi voulait voir. Il provoque le penalty et est donc décisif. Mais encore trop de déchet dans le jeu dos au but, sans jamais avoir obtenu la moindre occasion face au gardien. Remplacé par Bertaccini (7,5), déjà buteur et très actif.