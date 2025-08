Discrimination, critiques : Konstantinos Karetsas ne s'attendait pas à de telles réactions en choisissant la Grèce

Kos Karetsas a décidé de jouer pour la Grèce. Ancien Diablotin, son choix a suscité de nombreuses réactions chez nous.

Malgré son passage par les équipes de jeunes des Diables Rouges, Kos Karetsas a choisi de représenter la Grèce au niveau international.

Une décision bien accueillie par la communauté grecque du Limbourg. "Mes premières sélections ont suscité beaucoup d’enthousiasme. J’ai gagné de nombreux supporters", a confié Karetsas au journal Het Belang van Limburg.

Des réactions négatives après son choix

Mais cette décision n’a pas fait l’unanimité. Le jeune joueur du Racing Genk a également reçu des réactions négatives de la part de certains supporters belges.

"Les gens peuvent être très durs et méchants sur les réseaux sociaux. Quand les choses vont mal, les critiques tombent rapidement", explique-t-il, visiblement résigné.

"Parfois, elles sont aussi teintées de discrimination. On vous regarde de haut parce que vous êtes considéré comme un ‘étranger’. Je peux le comprendre, mais je n’y prête pas trop attention. Cela dit, on ne reste jamais totalement insensible. Heureusement, les supporters du Racing me soutiennent pleinement", a conclu Karetsas, qui a porté à trois reprises les couleurs de la sélection grecque, pour un but.