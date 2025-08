La voilà, la vraie surprise du début de saison d'Anderlecht

Sans surprise, Besnik Hasi a changé les choses après la débâcle au BK Häcken. Mais l'un de ses changements a surpris : le coach d'Anderlecht a décidé de titulariser Marco Kana au lieu de Jan-Carlo Simic.

Marco Kana est un véritable revenant. Il y a deux ans, il était prêté au KV Courtrai, et la saison passée, il a principalement évolué au sein du RSCA Futures. Mais l'arrivée de Besnik Hasi a changé les choses : Kana est désormais partie intégrante du noyau A, non plus en tant que milieu mais comme défenseur central.

"Peu m'importe où je joue, je veux juste jouer. J'ai tellement faim de ballon, faim de jouer pour ce club", lance Marco Kana avec un grand sourire après la rencontre. "C'est vrai que je ne suis pas le plus grand, mais ça n'est pas un problème pour jouer en défense. On me demande d'amener du calme et de l'audace au ballon, j'essaie d'apporter ça".

C'est en effet ce que Besnik Hasi a explique en conférence de presse : "Je voulais du calme au ballon et Marco peut amener ça. Ozcan aura besoin d'un certain temps avant que ses papiers soient en ordre, et Simic a joué 120 minutes jeudi en ayant manqué 3 semaines de préparation. Nous ne sommes pas riches à ce poste", pointe le coach d'Anderlecht.

Kana va-t-il prolonger ?

On pensait vraiment Marco Kana sur une voie de garage et sans véritable avenir au Sporting, mais le produit de Neerpede a persévéré. "Je ne pensais même pas à ma situation, tout ce que je voulais, c'était récupérer la forme et faire une bonne préparation", assure-t-il. "Et même si c'est un cliché, maintenant, je prends les choses comme elles viennent".

Bien sûr, s'il est toujours là à la fin du mercato, une prolongation pourrait être évoquée. "Le sujet n'a pas encore été mis sur la table. Je n'y pense pas, je veux juste jouer. Je ne regarde plus du tout vers l'avenir, j'ai entamé cette saison sans attentes", conclut le miraculé de l'été.