C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard
Photo: © photonews
Simone Bonavita est un joueur du Standard de Liège. Le joueur italien a paraphé un contrat avec le club liégeois ce jeudi après-midi.

En plus de recruter pour son équipe première, le Standard de Liège s'active également pour le SL16. Le club liégeois a finalisé l’arrivée de Simone Bonavita, comme en témoigne la photo partagée par le journaliste italien Gianluca Di Marzio sur X. On peut y apercevoir le joueur posé avec le maillot du club. La nouvelle recrue liégeoise a également mis à jour sa bio Instagram en mentionnant sa nouvelle équipe.

Simone Bonavita est un milieu de terrain de 21 ans, qui a été formé à l’Inter Milan mais qui est aussi passé par le centre de formation de Naples ou encore de la Sampdoria. Il rejoint le club en transfert libre selon l’expert mercato Sacha Tavolieri.

Après plusieurs passages dans des clubs de Serie D (Casalnuovo, Pompei et Igea Virtus), le médian débute désormais sa première aventure en dehors de son pays. Il a signé un contrat de deux ans en bord de Meuse.

Il évoluera en Nationale 1 ACFF avec le SL16. L’objectif du club serait qu’il intègre l’équipe A à moyen terme.

Le 27 août prochain, l’équipe des jeunes liégeois entamera une nouvelle saison. Le premier match aura lieu à domicile face à Schaerbeek à 20h00. L’occasion pour Simone Bonavita de déjà se montrer pour convaincre le coach Stéphane Guidi ? Réponse prochainement.

Standard

