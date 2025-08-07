La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

Formé au PSG, Kenny Nagera retourne en France. L'ailier de la RAAL s'est engagé à Rodez, en Ligue 2.

Kenny Nagera (23 ans) avait rejoint la RAAL durant l'été 2024, en provenance de Differdange. L'ailier français avait entamé la saison en tant que titulaire, avant de finalement sortir du onze des Loups après la Nouvelle année.

Cette saison, Nagera n'a pas encore reçu de temps de jeu, et un départ paraissait dans l'air. C'est désormais confirmé : il s'est engagé au FC Rodez, en Ligue 2, jusqu'en 2028. Kenny Nagera quitte la RAAL sur un bilan de 23 matchs joués pour 3 buts et une passe décisive.

Nagera retourne ainsi en France, lui qui a été formé au PSG pour lequel il a joué une minute en Ligue 1, en 2021. Il avait alors remplacé Kylian Mbappé, et joué aux côtés de noms tels que Draxler, Sarabia ou encore Kimpembe.

Après des passages à Avranches, Lorient ou encore Bastia, Nagera s'est lancé pour de bon à Differdange, au Luxembourg. Là, il a disputé 29 matchs et inscrit 10 buts, décrochant son transfert pour La Louvière.