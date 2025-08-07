Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or
Photo: © photonews

France Football a dévoilé la liste complète des nominés au Ballon d'Or. On n'y retrouve, sans grande surprise, aucun joueur belge.

Qui succèdera à Rodri, milieu de terrain de Manchester City et vainqueur du Ballon d'Or en 2024 à la surprise générale ? Réponse le 22 septembre au Palais du Châtelet, à Paris. La liste des 30 nominés pour le trophée individuel suprême du football mondial a été dévoilée par l'organisateur, France Football.

On y retrouve bien sûr les deux grands favoris : Lamine Yamal (FC Barcelone), qui a porté son club vers le titre en Liga, et Ousmane Dembélé (PSG), champion d'Europe et du monde avec le club parisien.

Le PSG est d'ailleurs le club de loin le plus représenté avec 9 joueurs au sein de la liste : Dembélé, Vitinha, Hakimi, Kvaratskhelia, Donnarumma, Doué, Neves, Mendes et Ruiz. 

Aucun joueur belge ne figure dans la liste, même si deux gardiens belges pourraient bien remporter le Trophée Lev Yashin - Matz Sels et Thibaut Courtois. Rodri, tenant du trophée, est également absent, ayant manqué une bonne partie de la saison suite à une grave blessure. 

Comme l'année passée, et sans surprise cette fois, ni Lionel Messi (8 Ballons d'Or), ni CR7 (5), ne font partie des nominés. L'époque de leur domination (presque) sans partage sur le palmarès, interrompe uniquement par Luka Modric en 2018 et Karim Benzema en 2022, est bel et bien terminée.

