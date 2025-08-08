Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

Ismaël Baouf est sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Le défenseur central de 19 ans du RSC Anderlecht va rejoindre Cambuur, club de deuxième division néerlandaise. Les négociations entre les deux clubs sont terminées.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, un accord a été trouvé jeudi entre Anderlecht et Cambuur concernant le transfert de Baouf. Le défenseur pourrait finaliser son arrivée dans le club de Eerste Divisie (D2 néerlandaise) en début de semaine prochaine.

Baouf devrait signer un contrat de trois saisons avec Cambuur, assorti d’une option pour une quatrième année. Pour le jeune international marocain U20, il s’agit d’une étape importante afin d’obtenir plus de temps de jeu et de gagner en expérience à un niveau de compétition plus élevé.

Le défenseur a été formé à Anderlecht, où il a gravi les échelons des équipes de jeunes et était considéré comme un grand espoir. Il a néanmoins fait le choix délibéré de partir pour percer plus rapidement ailleurs et augmenter ses chances d’atteindre une équipe première.

Cambuur a été impressionné par ses performances régulières chez les jeunes ainsi que par ses convocations avec les U20 du Maroc, également appelés les Lions de l’Atlas.

Baouf a déjà eu l’occasion de participer à quelques stages avec l’équipe première, mais sans parvenir à s’y imposer. Ces dernières années, Anderlecht a souvent préféré faire appel à des renforts extérieurs pour sa défense.