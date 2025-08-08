"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie

"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie
Romelu Lukaku s'est confié à la Gazzetta dello Sport. Le joueur belge a connu un été calme comme il n'en a plus eu l'habitude ces dernières années. Il s'est exprimé sur plusieurs sujets, dont l'arrivée de Kevin De Bruyne à Naples ou encore sur les critiques qu'il a essuyées.

Cet été, il n'était pas question de départs. Aucune rumeur n'est sortie dans la presse, l'avenir de Romelu Lukaku pour cette saison est connu : il restera à Naples. "C’était 'Peace and love' ! Je n’ai pas dû attendre d’appel de mon agent. J’ai simplement profité de ma famille et regardé les tournois de mon fils avec Anderlecht," explique le Diable Rouge.

Big Rom a balayé de nombreuses critiques avec sa saison 2024-2025 réussie avec Naples. Le joueur belge a été sacré champion d'Italie avec son club. "J’étais furieux, car tout le monde m’avait déjà balayé du revers de la main. Les gens doutaient de moi. C’était donc une sensation fantastique de remporter le titre en marquant le but décisif."

Il a relâché la pression, ce qui lui a fait énormément de bien : "C’est pour ça que j’ai pleuré. Un poids énorme s’est ôté de mes épaules. Gagner le titre une fois, ça arrive. Mais deux fois, c’est là qu’on montre qu’on est un vrai gagnant."

Lukaku x De Bruyne

Romelu Lukaku évoluera au côté d'un homme qu'il connaît depuis de nombreuses années en équipe nationale. Il s'agit évidemment de Kevin De Bruyne, arrivé en Italie cet été. L'ancien Mauve explique l'avoir très peu influencé dans son choix de carrière : "Très peu. Juste deux appels, tous très simples. Je lui ai expliqué ce que cela signifiait de jouer ici, que nous étions une équipe qui voulait progresser et confirmer sa position pour l’année prochaine. Ce sera un grand défi, mais il aime les défis."

Le joueur belge évolue actuellement sous les ordres d'Antonio Conte, comme lorsqu'il avait remporté le Scudetto avec l'Inter. Il s'exprime à propos de son entraîneur : "Nous avons la même mentalité : c’est en travaillant dur qu’on progresse. Il a une vision du football qui correspond à mes caractéristiques. Notre relation a toujours fonctionné, car il me motive chaque jour à toujours viser le meilleur. […] Il a marqué ma carrière, tout comme Roberto Martinez en Belgique, Ronald Koeman à Everton et Ariel Jacobs à Anderlecht. Ce sont eux qui ont changé ma vie."

Romelu Lukaku a également donné le nom de ses modèles dans le sport : "Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Zlatan Ibrahimovic sont excellents, mais mon modèle est Karim Benzema, qui a remporté le Ballon d’Or à 32 ans. Il faut regarder vers l’avenir avec la bonne mentalité. LeBron James le dit aussi."

